 

i7.RU

Сделать сайт просто как «раз-два-три»!

Раз. Выбрать и зарегистрировать свободное доменное имя.
Два. Заказать хостинг, выбрав подходящий тарифный план или заказать установку выделенного сервера.
Три. Заказать создание сайта у нашего специалиста. Мы можем предложить вам создание сайта любой сложности.

Первый шаг вы уже сделали, зарегистрировав доменное имя. Следующими шагами будут заказ хостинга и создание сайта.

Второй шаг - заказ хостинга из предлагаемых тарифных планов. Также вы можете заказать у нас установку выделенного сервера.

Шаг третий - создание сайта. Вы можете заказать сайт любой сложности, связавшись с нашим специалистом.

Регистрация доменов · Аренда, покупка и продажа IP-адресов · Job · SSL-сертификаты · Освобождающиеся домены · Прокси
Домен зарегистрирован через i7.RU. Whois